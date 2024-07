"Schegge di Polonia" a Teatri di Vita

Aperitivo in dialogo con persone esperte e testimonianze sulla Polonia, su quel che crediamo di sapere, su quel che non immaginiamo sia importante sapere.

Nell’ambito del festival "Cuore di Polonia".



giovedì 4 luglio, ore 19



Tracce di Polonia sotto le due torri

con Manuela Capece



Il cimitero militare polacco alle porte di Bologna lo conoscono tutti, e non è un caso che stia lì, considerando che furono i soldati polacchi i primi a entrare nella Bologna liberata il 21 aprile 1945. Quello che pochi sanno, invece, è che Bologna ha numerose altre tracce di Polonia, disseminate nel tessuto della città, quasi nascoste, ma che raccontano una storia e tante storie che vale la pena conoscere. Ad accompagnarci in questa sorprendente caccia al tesoro è Manuela Capece, appassionata indagatrice di queste memorie, e autrice del blog fluttuandosullelinee.net.



venerdì 5 luglio, ore 19



Polonia d’Europa

con Giuseppe Sedia



La Polonia è un Paese vibrante di tematiche e tensioni, importanti anche per l’Europa e quindi per l’Italia. Qualche argomento a caso tra quelli che attraversano oggi la Polonia? L’esito delle elezioni europee che ha confermato i partiti moderati; la sterzata europeista con il nuovo premier Tusk; la guerra Russia-Ucraina alle porte e la minaccia di un intervento attivo; il ritorno del dibattito sui diritti dall’aborto a quelli LGBT… Ce n’è abbastanza per parlarne con Giuseppe Sedia, giornalista italiano da anni residente a Cracovia, redattore del Krakow Post e collaboratore di testate italiane, autore del blog di cinema kino-mania.net.



sabato 6 luglio, ore 19



Bezczeszczenie cietrzewia… una lezione di pronuncia polacca

con Marta Wanicka



Ma tutte quelle consonanti di fila come faranno i polacchi a pronunciarle? Se ve lo siete mai chiesto, allora questo appuntamento con le “Schegge di Polonia” è per voi. Insieme a Marta Wanicka (Università di Bologna) ci divertiremo insieme a scoprire i segreti della pronuncia, con leggerezza e curiosità. E dopo quest’oretta le temibili consonanti non faranno più paura!



domenica 7 luglio, ore 19



Wis?awa Szymborska, signora Poesia

con Marta Wanicka



Non poteva mancare un appuntamento dedicato alla più grande poetessa polacca, Premio Nobel per la letteratura nel 1996, entrata nel cuore anche dei lettori italiani. Proprio in questi giorni avrebbe compiuto 101 anni: nata il 2 luglio 1923 a Kórnik, è morta il 2 febbraio 2012 a Cracovia, dove ha vissuto fin da giovane. La profondità attraverso la leggerezza, la serietà attraverso l’ironia: le sue poesie toccano il cuore e il pensiero, offrendo illuminazioni sulla vita, sulla società, sulla storia, che trascendono la Polonia e diventano universali. Ne parliamo con Marta Wanicka dell’Università di Bologna.