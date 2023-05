Schubert: “Cammini”

La stagione 2023 di Concordanze e del Goethe Zentrum Bologna



Incontro con Antigone

Concordanze invita l’Associazione Antigone, che da decenni si occupa della situazione delle carceri italiane, a raccontarci cosa succede realmente dietro le mura che ci separano dai detenuti.

A completamento dell’evento: le nostre mini-sinfonie, che abbiamo suonato in prima assoluta per i detenuti delle carceri di Bologna, Ferrara e Ravenna.

A seguire:

Mini-Incompiuta

Trascrizioni in prima assoluta per ensemble di 9 strumenti

F. Schubert (1797-1828): Sinfonia in si minore detta “Incompiuta” D759 (1822) e

Ouverture da “Fierrabras” D793 (1826)



Prenotazioni: concordanze@gmail.com