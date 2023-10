"Scienza in gioco" all'Opificio Golinelli

Sei weekend a Opificio Golinelli, un ciclo di appuntamenti di divulgazione scientifica rivolti a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni. Ogni evento esplora una delle scienze naturali attraverso esperimenti di laboratorio condotti in prima persona e mediante il supporto di tecnologie e piattaforme digitali. Dalla astronomia alla chimica, le/i partecipanti scoprono che la scienza fa parte della nostra vita di tutti i giorni e trovano risposta a domande e curiosità attraverso la sperimentazione. Un modo divertente ed entusiasmante per avvicinare bambine/i e ragazze/i alla cultura scientifica e tecnologica accrescendo consapevolezza di se stessi e del mondo che ci circonda. Le attività saranno declinate per modalità di approccio e contenuti in base all’età delle/dei partecipanti.

I laboratori avranno la durata di un’ora e quindici minuti o di un’ora e mezza e si svolgeranno in diverse sessioni a partire dalle 14.30 fino alle 19.30.

Programma

domenica 1 ottobre

STEAM IS GIRL

Laboratori gratuiti in occasione della Giornata delle Fondazioni promossa dalla rete europea DAFNE, in collaborazione con Assifero e Acri. Per l’occasione è inoltre prevista la collaborazione con She is a Scientist, un‘associazione di Promozione Sociale per abbattere gli stereotipi di genere e il gender gap in science. L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni e adulti

Sabato 14 ottobre

CHIMICA A REGOLA D‘ARTE

Laboratori gratuiti in occasione di “Cosa abbiamo in città” promosso dal Comune di Bologna. L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni e adulti

Domenica 12 novembre

ZOOLOGI PER UN GIORNO: I SORPRENDENTI SEGNI DEL REGNO ANIMALE

L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni e adulti

Sabato 25 novembre

ECOGAME: GIOCHIAMO ALLA NATURA

L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni e adulti

Domenica 17 dicembre

CIAK SI GIRA: ANIMATI DALLA SCIENZA

L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni e adulti

Sabato 13 gennaio 2024

ASTRO-DAY: SPEDIZIONE DALLO SPAZIO

L’esperienza è rivolta a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni e adulti

Gli appuntamenti dell’1 ottobre e del 14 ottobre sono gratuiti. Per gli altri è previsto un contributo di partecipazione: 10€ (sconto del 10% per i possessori della Card Cultura). Per informazioni: eventi@fondazionegolinelli.it