"101 in scienza a Opificio Golinelli": il laboratorio in presenza

Sabato 13 febbraio "101 in scienza a Opificio Golinelli" alle ore 09:00: i laboratori per bambini dai 6 ai 13 anni. “Tanti auguri Charles!”, il primo di 5 laboratori gratuiti in presenza a Opificio Golinelli rivolti a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni sulle discipline scientifiche. Le attività, gratuite grazie a Marino punto Centouno, il programma filantropico a sostegno di iniziative culturali nel primo anno del secondo secolo di Marino Golinelli, si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in merito all’emergenza sanitaria.

Grazie a kit forniti in dotazione ad uso personale, i partecipanti potranno vivere in prima persona un’esperienza laboratoriale di approfondimento scientifico, condividendo con i propri coetanei un momento ludico e formativo per riscoprire il piacere di stare insieme in totale sicurezza. Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day, in onore della nascita del biologo, naturalista ed esploratore dell’Ottocento Charles Darwin. Partendo dalla sua rivoluzionaria teoria sull’origine delle specie animali e vegetali, si propone una giornata di attività per scoprire insieme tante curiosità e approfondimenti scientifici su questo affascinante processo biologico. Per informazioni e prenotazioni: eventi@fondazionegolinelli.it

PROGRAMMA:

In continua evoluzione

Guardandoci intorno, ci accorgiamo di quanta e quale variabilità caratterizza il mondo animale. Questo perché il processo che porta alla formazione di specie diverse non si interrompe mai. Il primo a intuire l’esistenza e i meccanismi dell’evoluzione è stato Charles Darwin. I partecipanti, utilizzando la loro fantasia e creatività, realizzano un “proprio animale” immaginario e si sfidano in un gioco interattivo in cui sarà il caso a dettare le condizioni, scoprendo così i meccanismi di base della selezione naturale.

Quando: sabato 13 febbraio, repliche alle ore 9.30>10.45; 14.30>15.45 e 18.00>19.15

Durata: 1h15’

Per chi: 6-9 anni



Biodiversità a colori

La diversità della vita sulla terra è costituita dall'insieme degli esseri viventi. La biodiversità indica una misura della varietà di specie animali e vegetali nella biosfera. Questa diversità è il serbatoio da cui attinge l'evoluzione per attuare tutte le modificazioni genetiche. I giovani partecipanti, come veri scienziati in laboratorio, vanno alla scoperta della biodiversità che caratterizza una specie vegetale a tutti nota, la patata, attraverso esperimenti e osservazioni al microscopio ottico.

Quando: sabato 13 febbraio 2021, repliche alle ore 11.15>12.30 e 16.15>17.30

Durata: 1h15’

Per chi: bambini dai 10 ai 13 anni



Per informazioni e prenotazioni: eventi@fondazionegolinelli.it