Alla scoperta della fauna italiana dagli uccelli migratori ai mammiferi stanziali

Aspettando "La notte dei ricercatori" sabato 18 Settembre 2021 "Alla scoperta della fauna italiana.

Una passeggiata attraverso l’ex fondo agricolo, oggi rinaturalizzato, che ospita la sede ISPRA per conoscere gli studi sulla fauna italiana dagli uccelli migratori ai mammiferi stanziali. Avremo modo di vedere la strumentazione utilizzata in campo faunistico, gli habitat e le tracce e se saremo fortunati incroceremo alcuni dei tanti animali che popolano il fondo, oasi verde in mezzo a distese di campi coltivati.

Dove: Via Cà Fornacetta 9 - Ozzano dell'Emilia (BO)

Orario e durata: visite in 2 turni di 2,30 h (primo turno: h 10:00 – secondo turno h 14:00)

Partecipanti: bambini + 2 anni

PRENOTAZIONI: www.isprambiente.gov.it/it/events/fauna-selvatica-italiana/registration-form

Contatti: claudia.greco@isprambiente.it

Per partecipare alla visita sarà richiesto il Green Pass ad eccezione dei minori di 12 anni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...