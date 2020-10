Scopri ID.3 la nuova Volkswagen 100% elettrica in Galleria Cavour giovedì 8 ottobre

La nuova ID.3 è arrivata, l’evento di presentazione della Concessionaria Soverini Volkswagen di Bologna si svolgerà giovedì 8 ottobre dalle ore 20.00 in Galleria Cavour a Bologna.

Registrati sul sito e iscriviti all’evento per te un aperitivo di benvenuto presso l’Emporio Armani Caffè.

Con ID.3, la prima Volkswagen progettata per essere 100% elettrica, ha inizio una nuova era per la mobilità elettrica: più sostenibile, interattiva e accessibile a tutti.

Grazie a tecnologie all’avanguardia e a sistemi di sicurezza di categoria superiore, ID.3 apre la strada a un’esperienza di guida intuitiva e intelligente.

Elettrico accessibile

ID.3 è la prova vivente che il passo verso la mobilità del futuro è possibile perché ha autonomia, facilità e velocità di ricarica, potenza e tecnologie da auto premium, ma con un’accessibilità di prezzo da auto per molti.

Emissioni Zero

L’obiettivo di Volkswagen è diventare Carbon Neutral, ovvero azzerare l’impatto delle emissioni, entro il 2050 grazie alla sua innovativa gamma elettrica ID. e alle rivoluzioni produttive, strutturali e organizzative.

Ricarica veloce e Massima performance

Guidare fino al lavoro al mattino, portare i bambini a scuola e tornare a casa la sera: con una sola ricarica puoi completare il percorso di un'intera giornata. Entrambe le batterie disponibili per ID.3 sono in grado di portare a termine senza problemi questo compito. Puoi scegliere tra due tipologie di batterie, da 58 kWh o da 77 kWh. Fino a 540 km di autonomia. In un secondo momento sarà disponibile anche una batteria meno capiente. La garanzia sulle batterie è di 8 anni o 160.000 chilometri.

Un concetto di luci intelligente

ID.Light comunica con te e, in combinazione con il sistema di navigazione a richiesta, ti aiuta a superare il traffico in modo più rilassato. Se usi il comando vocale, riceverai una risposta tramite un segnale luminoso.

ID.3 ti saluta con la luce

ID.3 ti riconosce quando ti avvicini con la chiave grazie al sistema di bloccaggio e avviamento Keyless Access, a richiesta. Gli eleganti fari a LED Matrix si illuminano come se stessero parlando con te. La luce ambiente ti fa sentire subito a tuo agio. Quando si avvia, l'auto emette un piccolo suono per partire al meglio e quando scendi ti saluta con un segnale luminoso.

Non perdere l’occasione di vedere dal vivo la nuova ID.3 in Galleria Cavour fino a domenica 11 ottobre e presso la Concessionaria Soverini Volkswagen in Via Larga 37 a Bologna. I consulenti ti aspettano per richiedere un preventivo ed effettuare un test drive anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.