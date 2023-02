Scoprire l'antica Bologna dell'acqua e della seta al Museo del Patrimonio Industriale

Sabato 11 Febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle 18:00, il Museo del Patrimonio Industriale propone la possibilità di scoprire, guidati "L'antica Bologna dell'acqua e della seta". Gli operatori del Museo accoglieranno i visitatori nella sezione dedicata all'antica città dell'acqua e della seta e illustreranno alcuni degli oggetti più significativi.

Tra questi spicca il mulino da seta “alla bolognese”, presente con un modello in scala 1:2 funzionante, utilizzato per la torcitura del filo di seta e col quale si poteva ottenere il velo, prodotto che rese celebre Bologna per oltre quattro secoli, ampiamente commercializzato in tutta Europa e spesso riprodotto nell'iconografia occidentale.

L'attività è libera e attiva dalle ore 10:00 alle 18:00.

Costo del biglietto di accesso al museo: 5-3 euro (gratuito card cultura).