"Scordato" all Arena Puccini

Sabato 29 luglio "Scordato" di Rocco Papaleo al cinema Arena Puccini.

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura "emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi.

Regia: Rocco Papaleo

Interpreti: Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Anna Ferraioli Ravel, Antonio Petrocelli

Origine e produzione: Italia / Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Alberto Monte, Daniel Campos Pavoncelli, Indiana Production, Less Is More Produzioni

Durata: 104’