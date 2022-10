Prevenzione del rischio cardiovascolare: screening gratuiti il 4 ottobre

Orario non disponibile

Quando Dal 04/10/2022 al 04/10/2022 solo domani Orario non disponibile

Il 4 ottobre in Piazza Nettuno una giornata dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare: screening gratuiti per valutare il rischio cardiovascolare, percorsi per prevenire l’infarto grazie ad alimentazione, movimento e sani stili di vita, lezioni sull’uso del defibrillatore e vaccinazioni raccomandate.

Per l’occasione alle ore 10 interverranno:

Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute

Paolo Bordon, Direttore generale Azienda Usl di Bologna

Gianni Casella, Direttore Cardiologia dell’Ospedale Maggiore, Azienda Usl Bologna

Luciana Prete, Direttore Igiene Alimenti e Nutrizione, Azienda Usl di Bologna