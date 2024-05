“Scrittori per Bimbo Tu”: serata di cultura e beneficenza a San Lazzaro

“Scrittori per Bimbo Tu”. Una grande serata di cultura e beneficenza a San Lazzaro di Savena. Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 19,00, presso la sede dell’Associazione Bimbo Tu (via Roma 2, a San Lazzaro di Savena) si terrà l’evento “Scrittori per Bimbo Tu”, una serata di cultura, divertimento, cibo e beneficenza.

La Sindaca di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, dialogherà gli scrittori Angelo Mazzeo - classe 1973, nato e cresciuto a Valogno di Sessa Aurunca (CE) ma, ormai, bolognese di adozione. Emilia-Romagna e Bologna che rivestono proprio un “ruolo centrale” all’interno del suo primo romanzo. Lo stesso si è laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum. Ha lavorato, in prima persona, al “Crack Parmalat”, presso la Procura della Repubblica di Parma. Attualmente lavora come Ispettore Superiore della Guardia di Finanza presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna - e Roberto Carboni - classe 1968, nato a Bologna, vive sulle colline di Sasso Marconi. Tassista per diciassette anni, attualmente autore di numerosi romanzi e docente di scrittura creativa a tempo pieno. Nel 2015 è stato premiato con il Nettuno d’oro, il più autorevole riconoscimento a un artista bolognese (precedentemente attribuito tra gli altri a Lucio Dalla e Carlo Lucarelli), nel 2016 con il premio speciale Fondazione Marconi Radio Days (precedentemente premiati Enzo Biagi e Lilli Gruber). Nel 2017 ha vinto il Garfagnana in Giallo, nella sezione Romanzo Classic. Nel 2018 è stato vincitore, su 47 romanzi in concorso, del prestigioso SalerNoir Festival di Salerno -.

Seguirà cena con buffet al costo simbolico di soli 15,00 euro.

Sarà presente la Sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, per i saluti istituzionali del Comune.

Saluti dalla Direttrice di Bimbo Tu, Cora Querzè.

Book Point: Libreria Squilibrai.