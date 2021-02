"Scrivere con i piedi": i racconti che si fanno seduti nel proprio salotto

Sabato 27 febbraio alle ore 19:00. Scrivere con i piedi significa tessere una relazione con la propria storia orale, fatta di racconti, storie e leggende che si tramandano in famiglia e nella propria comunità. Sono i racconti che si fanno seduti nel proprio salotto ma che parlano di e/im-migrazioni. Scrivere con i piedi tracciando i versi di un racconto che si fa nel momento esatto in cui lo si attraversa, ricordando che non tutti abbiamo l'abilità di trasportare ("con sguardo critico") in parole scritte le nostre storie, quindi, "Scrivere con i piedi" è una ossessione che avevo da ragazzina , i miei genitori non parlavano bene l'italiano, non sanno leggere e scrivere, e io avevo fatto una scuola alberghiera che mi faceva pensare di non essere in grado di scrivere con le mani…” A cura di: Razzismo Brutta Storia, MoremiPath, Cantieri Meticci &BHMBo Online sulla pagina Facebook di Razzismo Brutta Storia