“Se mi guardi. Riflessi sul lavoro 2021-2022”: mostra fotografica di Giacomo Busi per Associazione di Idee

Dal 29 novembre al 15 dicembre 2022 presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna è visitabile la mostra fotografica “Se mi guardi. Riflessi sul lavoro 202-2022”. Esposti 43 scatti che ritraggono 13 giovani adulti con sindrome di Down realizzati da Giacomo Busi. Un viaggio attraverso i luoghi di lavoro, tirocinio e occupazione che li vedono protagonisti grazie al progetto educativo “Autonomie” di Associazione di Idee.

"La mostra testimonia e racconta con il linguaggio fotografico una sfaccettata e multiforme attività quotidiana. - spiega l’autore Giacomo Busi, progettista e responsabile delle attività educative di Associazione di Idee oltre che fotografo - Ogni fotografia è nata molto prima dello scatto: è cominciata nel momento in cui i ragazzi mi hanno accolto nei loro contesti lavorativi, accompagnandomi alle loro postazioni. La loro piacevole emozione di incontrarmi in un posto diverso dalla sede dell’associazione presto ha lasciato spazio alla professionalità, alla serietà, al dovere delle mansioni che devono svolgere".

Le fotografie esposte sono state scattate tra ottobre 2021 e aprile 2022, periodo storico che ha visto la popolazione mondiale continuare ad affrontare l’evento pandemico del covid-19. Anche le persone con disabilità, hanno dovuto adattarsi ad una nuova abitudine che ha visto il dispositivo della mascherina come nuovo accessorio da indossare, sempre, e quindi anche durante le ore di attività lavorativa.

"Il ruolo dell’associazione è sempre stato quello di sostenere questi giovani uomini e donne nello sviluppo delle loro autonomie e della loro crescita, pensando, sin da quando erano piccoli, che sarebbero diventati dei lavoratori professionali, capaci, precisi e produttivi. – racconta Rosanna De Sanctis, presidente di Associazione di Idee - Li abbiamo incoraggiati, stimolati e supportati davanti alle difficoltà, alle incertezze, alla paura di non trovare un’occupazione o di perderla. A volte abbiamo rischiato, sì rischiato, perché era più forte il desiderio di trovare per ogni persona il collocamento lavorativo più adeguato, invece che accontentarsi di un’attività che ne occupasse semplicemente il tempo. Abbiamo dialogato con le aziende e i colleghi guidati sempre dal principio che conoscere, comprendere e formare fosse la strada per portare i ragazzi e le ragazze a raggiungere dei successi lavorativi, in qualsiasi campo, in ogni situazione".

Il catalogo della mostra contiene 160 scatti (oltre 100 in più rispetto a quelli esposti) accompagnati dai testi di Carlo Lepri (psicologo, autore e formatore), Rosanna De Sanctis (Presidente di Associazione di idee, psicoterapeuta), Massimo Vitali (fotografo), Giacomo Busi (psicologo, progettista educativo Associazione di idee) e sarà in vendita per raccogliere fondi destinati all’attività dell’associazione.

Vernissage: martedì 29 novembre 2022 ore 18.00 (con ospiti e istituzioni)

Finissage: 15 dicembre 2022 (con ospiti e istituzioni)