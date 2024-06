"Second star on the right"

Non ce la fa proprio a mettere la testa a posto secondo i canoni borghesi, ma non è neanche una ribelle: semplicemente è così. Ritratto di una 35enne lesbica, con derive bisessuali, in bilico tra aspirazioni teatrali, un rapporto d’amore e tre amiche ‘sistemate’: un intrigante viaggio nel femminile contemporaneo. Film spigliato, che rispecchia la confusione libertaria (e alcolica) della protagonista con una freschezza narrativa, fino a felici irruzioni di canzoni a mo’ di pseudo-musical.



Ruth Caudeli, regista spagnola, ha diretto lungometraggi come ¿Cómo te llamas? e Leading Ladies, presentati in festival internazionali e candidati ai premi Platino e Macondo. Ha lavorato con Netflix e vinto il Premio India Catalina 2021 con la miniserie Natalia: Crimen y Castigo. Nel 2019 Indiewire l’ha nominata tra i registi LGBTQ emergenti.