"Seduzione segno per segno" presentazione del libro e azione teatrale

Il 10 ottobre a Bologna all'interno di "EroticArt-2020" verrà presentato l'ultimo libro di Gaia Chon,

performer bolognese con origini cinesi e speaker radiofonica di Puntoradio, esperta del mondo dello Yoga della Seduzione in chiave astrologica.



Il libro , pubblicato da How2 edizioni, offre molti spunti interessanti di riflessione e rientra nella categoria dei manuali di "self-help"

La presentazione sarà arricchita da una breve scena teatrale, grazie ad un'allieva del gruppo Fucsia Teatro di cui Gaia è co-fondatrice.



L'evento si terrà nella suggestiva cornice del centro storico presso la sede di ArteBo che avrò tra le opere esposte anche una fotografia di Photo Erika Pse che ritrae Gaia Chon in uno scatto ispirato alla donna del segno della bilancia.



Alcune info sull'evento:

"EroticArt-2020 è la 9^ edizione della mostra collettiva di arte contemporanea dedicata al tema “Eros”. Artisti del panorama nazionale e internazionale esplorano le forme dell'erotismo attraverso opere che spaziano in tutte le tecniche dell'arte visuale.



Una mostra dal forte impatto estetico ed emozionale che si propone di raccontare l'eros come forza motrice dell'arte e della nostra vita.

Proviamo una sensazione di attrazione nei confronti del nudo, forse perché nasciamo nudi e questo fa sì che il nostro spirito abbia sempre nostalgia del nostro corpo."



La foto nell'evento è di Erika Pse