"Segnali vita" il film di Leandro Picarella al Moderinissimo

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, arriva dal 29 aprile al cinema Segnali di Vita, il film di Leandro Picarella prodotto da Qoomoon con Rai Cinema, con la coproduzione di Soap Factory e con il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste.

A Bologna sarà presentato dal regista Leandro Picarella e dal protagonista Paolo Calcidese

il 29 aprile al Cinema Modernissimo alle ore 20.00

Segnali di Vita è distribuito da Qoomoon e SudTitles.



SINOSSI



A Lignan, villaggio di poche anime nella Valle di Saint-Barthelemy in Valle D'Aosta, un Osservatorio Astronomico scruta i cieli ogni notte. Come un campanile o un faro, il grande telescopio scandisce il tempo della piccola comunità montana.



In autunno, l'astrofisico Paolo Calcidese, si trasferisce nella struttura come unico custode e abitante per portare avanti le proprie ricerche scientifiche e sperimentare nuove tecnologie. A causa di un incidente tecnico, però, sarà costretto a mettere da parte gli astri e la solitudine per dedicarsi ad altre forme di vita finora non considerate: gli esseri umani.



NOTE DI REGIA



“Segnali di vita" è un film sull'empatia, sul bisogno degli altri per comprendere noi stessi. Partendo dal lavoro di un astrofisico incaricato di realizzare un questionario sulle false concezioni scientifiche, il film si concentra sul suo bisogno di relazioni, di contatto e di comunità. È sempre stato importante per me raccontare la realtà di confine, convinto che proprio in queste linee di frontiera si possa comprendere tanto del mondo in cui viviamo. Dopo anni difficili, in cui la distanza dagli altri è diventata anche distanza da noi stessi, era importante per me raccontare storie semplici, di umanità e di incontri.”



Leandro Picarella



Info e aggiornamenti sulle proiezoni sul sito qoomoon.com e sui canali social qoomoon.