L'arte non può essere solo il duplicato della Realtà ma mostrare invece il mondo sensibile in tutta la sua ricchezza e varietà senza restare soltanto alla superficie delle cose.

Per penetrare nelle profondità del reale è necessario lo sforzo, da parte dell’0oservatore, di energie attive e costruttive .

Come esiste una profondità concettuale, così esiste una profondità puramente visiva rivelata dall'arte .



“Segni di /segni ” ripropone attraverso opere di Natura Morta, realizzate solo con inchiostro nero, la forza comunicativa del segno nella costruzione dell’immagine.