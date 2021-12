Presepe diffuso: Seguendo la Stella a Dozza

Per gli orari info biblioteca 0542 673564

Da sabato 4 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 "Seguendo la Stella".

Presepe diffuso in 12 postazioni urbane tra il borgo storico di Dozza e la frazione urbana di Toscanella. Le postazioni sono in luoghi aperti, di passaggio senza necessità di restrizioni per accedere.

Dozza e Toscanella | Biblioteca 0542 673564