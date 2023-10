Selezione dall'operetta "Il pipistrello" di Strauss II"

Il percorso didattico di accostamento al genere operettistico (scopo del Progetto "Mettiamoci all'Operetta", realizzato da Sol Omnibus Lucet APS col contributo del Comune di Bologna e in partnership con Teatro degli Angeli e Modesta Compagnia dell'Arte APS) culmina con la riduzione in chiave scenica di una delle operette più celebri: grazie all'emblematico "Pipistrello" di Johann Strauss II gli spettatori potranno infine toccare con mano la materia che hanno approfondito nei precedenti tre incontri.



L'appuntamento è per il 6 dicembre alle ore 20.30 al Teatro degli Angeli in via Massa Carrara 3, a Bologna.



La sinossi è presto detta: si intrecciano vorticosamente le vicende di un ricco possidente donnaiolo, sua moglie (che pure non è del tutto incline alla fedeltà) ed un'impertinente cameriera. Gli ingredienti per un'allegra commedia degli equivoci, base imprescindibile per la quasi totalità delle operette, ci sono tutti...cosa accadrà?



Tra canto e recitazione (come la tradizione della piccola lirica vuole), gli spettatori potranno assaporare questo capolavoro senza tempo, immergendovisi.



INGRESSO LIBERO. Per informazioni e prenotazioni: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215 - info@teatrodegliangeli.it - modestacompagniadell.arte@gmail.com