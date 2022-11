Il tutto raccontato dalla prospettiva di un pianista jazz, Emiliano Pintori, di una selezione di materiale audiovisivo di rara fruizione, e delle interpretazioni dal vivo dei suoi speciali ospiti, per entrare passo passo nelle dinamiche e nei meccanismi della musica di questi grandi autori, imparando ad apprezzarla e ad evitare i falsi miti ed i luoghi comuni che spesso ne ostacolano la comprensione.

La musica di Mingus è legata alla sua complessa e vulcanica personalità, che si riflette nella sua personale integrazione tra composizione ed improvvisazione e nella capacità di mettere in dialogo i musicisti che lo accompagnavano. E l’universo sonoro da lui creato è una delle principali esperienze musicali del ‘900: lo esploreremo assieme al quartetto di Guglielmo Pagnozzi, da sempre assiduo frequentatore del vasto repertorio mingusiano.

Per Jazz Insight. La storia del jazz vista ‘da dentro’, narrazione musicale con Emiliano Pintori, pianoforte. Con Guglielmo Pagnozzi, sax contralto; Filippo Cassanelli, contrabbasso; Andrea Grillini, batteria.

"Self portrait in three colors". La storia del jazz vista “da dentro”