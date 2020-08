Sem Vaidade Trio acustico Bread&Roses

I Sem Vaidade sono un trio che sposa tutte le realtà possibili: dal jazz al soul, dal rock al pop, dal Bossa Nova al cantautorato italiano con alcuni frammenti di musica dal cuore, come a loro piace definirla. Il trio acustico è formato da Alessandro Tutoli alla chitarra, Moreno Fabbri al basso e Giulia Salamanca alla voce.

Alessandro é un chitarrista jazz-rock poliedrico con una carriera trentennale alle spalle. Tra le più importanti collaborazioni, quelle con Armando Bertozzi, Stefano Calvano e Massimo Sutera, con cui ha prodotto 3 dischi come chitarrista solista. Colleziona un quarto disco da compositore con i Gabbiani Ipotetici.

Moreno studia basso elettrico dall'età di 12 anni e consegue il diploma in contrabbasso al conservatorio di Bologna nel 2009, sotto la guida del Maestro Farolfi. Tra le numerose partecipazioni con svariate compagini sul territorio italiano nell'arco di questi 20 anni, vanta anche lui la produzione del disco di Stefano Calvano come bassista.

Giulia, é una giovane cantante siciliana di 26 anni. Dopo aver studiato canto per 5 anni nel suo paese natio, si trasferisce a Bologna dove incontra Alessandro che le fa riscoprire la scintilla canora sepolta da tempo.

Qui nascono i Sem Vaidade, che per la voglia di non censurare qualsiasi genere, sposano tutte le realtà possibili: dal jazz al soul, dal rock al pop, dal Bossa Nova al cantautorato italiano con alcuni frammenti di musica dal cuore, come a loro piace definirla.

Durante le serate , dalle 20 in poi, sarà possibile cenare con uno sfizioso menu’ a base di piadine e crescentine.

Sono garantite le norme di sicurezza Covid-19.

In caso di pioggia le serate si svolgeranno nello spazio interno della sala.

L’ingresso è rigorosamente gratuito ( consigliata la prenotazione)

Info e prenotazioni - 338 3371206

Comodo ed ampio parcheggio

Open ore 20.00

SEM VAIDADE ore 22.00

Bar e cucina aperti dalle 20 e per tutta la serata. Mostra meno