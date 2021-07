A Crevalcore tornano "Le Notti delle Sementerie": 13 giornate di spettacolo nel teatro di paglia sotto le stelle

Per tutti gli spettacoli, tranne per le serate legate a Sereserene, ingresso a pagamento con la formula del https://bit.ly/BigliettoResponsabile2021 + tessera associativa 2021 - € 3. Per gli appuntamente di Teatro ragazzi biglietto unico € 5. Per SereSerene ingresso gratuito previa prenotazione. Per le Chiavi di Svolta accesso libero con tessera associativa 2021 - € 3

Si terrà da 17 luglio al 12 agosto la 6° edizione de Le Notti delle Sementerie, festival di teatro contemporaneo sotto le stelle, che si svolgerà alle Sementerie Artistiche a Crevalcore nel Teatro di Paglia, teatro effimero che ogni anno viene progettato in base alle caratteristiche degli spettacoli che dovrà accogliere, con tanto di quinte, fondale, sedute, e poi alla fine del festival torna ad essere paglia, scomparendo dal campo.

13 giornate di spettacolo, 10 compagnie teatrali ospiti, 7 dialoghi sul presente ispirati dallo sguardo di ospiti d'eccezione, 27 artisti coinvolti e 50 tonnellate di paglia per attraversare in maniera nuova e gioiosa il nostro tempo.

PROGRAMMA - Le Notti delle Sementerie 2021

Sabato 17 luglio || Stereotipi di genere

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Jennifer Guerra

h. 22:00 Graces

di Silvia Gribaudi

drammaturgia e regia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

produzione Associazione Culturale Zebra

Vincitore dell’azione Collabor Action #4 2018/2019 Spettacolo selezionato a NID Platform 2019

Domenica 18 luglio || Teatro Ragazzi

h 16:00 e h. 18:00 Alberi Maestri kids

età consigliata: dai 4 ai 10 anni

Soggetto e regia Michele Losi

con Sofia Bolognini, Stefano Pirovano, Benedetta Brambilla

produzione Pleiadi / Campsirago Residenza

Mercoledì 21 luglio || Le voci nascoste

h. 22:00 Kassandra

di Sergio Blanco

con Roberta Lidia De Stefano

regia Maria Vittoria Bellinger

Giovedì 22 agosto || Serata Speciale organizzata dall'Area Servizi Culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore nell'ambito della rassegna "Sereserene" 2021, presso il Castello di Palata Pepoli – loc. Palata Pepoli di Crevalcore

h. 21:15 Dante in fuga

di e con Manuela De Meo e Pietro Traldi

e Davide Burani (arpa)

un omaggio di Sementerie Artistiche a Dante Alighieri

Sabato 24 luglio || L’intelligenza della terra

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Potito Ruggiero

h. 22:00 E riapparvero gli animali

testo Catherine Zambon

traduzione regia e interpreti Paola Berselli e Stefano Pasquini

produzione Teatro delle Ariette

Domenica 25 luglio || Teatro Ragazzi

h. 18:30 Tarzan ragazzo selvaggio

età consigliata dagli 8 anni

di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia con Luigi D'Elia

regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

una coproduzione Teatri di Bari e INTI

Mercoledì 28 luglio || Le micce del cambiamento

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Making (of) love

h. 22:00 Abracadabra - incantesimi di Mario Mieli [studio #3]

di e con Irene Serini; luci e suono Caterina Simonelli

organizzazione e produzione Maurizio Guagnetti e compagnia IF Prana

Sabato 31 luglio || Il viaggio, la scoperta del mondo

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Luigi Farrauto

h. 22:00 Il viaggio del dott. ?echov

uno spettacolo di Manuela De Meo, Federico Grazzini e Pietro Traldi a partire da ‘L'isola di Sachalin’ di A. ?echov.

Regia di Federico Grazzini; con Pietro Traldi

produzione Sementerie Artistiche

Domenica 1 agosto || Teatro Ragazzi

h. 18:30 Paolo dei lupi

età consigliata dagli 8 anni in su

Liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta

di e con Francesca Camilla D'Amico, regia di Roberto Anglisani

produzione Bradamante Teatro e Florian Metateatro

Mercoledì 4 agosto || L’invenzione del denaro

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Massimo Amato

h. 22:00 La mite

di Teatro Presente; adattamento e regia di César Brie con Daniele Cavone Felicioni e Clelia Cicero

produzione Teatro Presente

Sabato 7 agosto || Relazioni, interazioni e sistemi

h. 19:30 Chiavi di Svolta - in dialogo con Francesca Vidotto

h. 22:00 Stay hungry - indagine di un affamato

di e con Angelo Campolo

produzione Compagnia DAF Teatro dell'esatta fantasia

?

Vincitore del premio IN BOX 2020

Vincitore del Nolo Fringe Festival Milano 2019

Domenica 8 agosto || Teatro Ragazzi

h. 18:30 I musicanti di Brema

dai 3 anni in su

di Marco Cantori

con Marco Cantori e Giacomo Fantoni

Compagnia Teatro Perdavvero

Produzione Accademia Perduta Romagna Teatri

Giovedì 12 agosto || Serata Speciale organizzata dall'Area Servizi Culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore nell'ambito della rassegna "Sereserene" 2021

h. 21:15 concerto della Baro Drom Orkestar

Elena Mirandola Violino ed effetti

Modestino Musico: Fisarmonica Synth

Michele Staino Contrabbasso Elettrico

Gabriele Pozzolini Batteria Tamburi a Cornice Elettronica

VISITA IL NOSTRO SITO www.sementerieartistiche.it

VUOI PARLARE CON NOI?

Chiamaci o scrivici al numero 388 2460985 o su facebook

La PRENOTAZIONE è obbligatoria. Per riservare il tuo posto per gli spettacoli e le Chiavi di svolta clicca https://bit.ly/PrenotazioniNotti2021. Per le due serate legate a Sereserene (22/6 ‘Dante in fuga’ e 12/8 Concerto dei Baro Drom Orkestar) prenotazione obbligatoria telefonando dalle ore 17 alle ore 20 giorno precedente lo spettacolo al 334 1406765.

Bar con cucina aperto tutte le sere delle Notti a partire dalle 19:00



