Europei di Calcio su schermo gigante: Italia-Spagna al Parco di Villa Angeletti

Aumenta l’adrenalina per i nostri Azzurri agli Europei di Calcio. Dopo la vittoria entusiasmante sui fortissimi belgi, la nazionale di Mancini si gioca l’acceso alla finalissima contro la Spagna. Partita tutta da seguire per tifare azzurri contro le furie rosse.

Come per tutti gli impegni della nostra Nazionale, BologninAlive accende il suo maxischermo e dà appuntamento ai tifosi al Parco di Villa Angeletti. A disposizione freschi cocktails, birre, pizze, crescentine e la possibilità di accomodarsi nell'anfiteatro e in un'area relax con sedie e tavoli.

Apertura bar ore 17.00

Apertura pizzeria e osteria ore 19.00

Partita ore 21.00.

Non si accettano prenotazioni tavoli per le partite di calcio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...