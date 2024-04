Semm music store & morefesteggia il record store day con dj set in vetrina, uscite esclusive e la premiazione della migliore copertina

Come ogni anno SEMM | music store & more celebra l’appuntamento più atteso dagli appassionati di musica e vinili con un party lungo una giornata intera. Dalle 10 alle 21 infatti saranno 12 i dj che si succederanno alla consolle posta sulla vetrina che affaccia su una delle vie più vivaci del centro storico bolognese.



I dj set in vetrina

A curare il sound design dell’evento con una selezione di brani preferiti tratta dalla loro collezione privata di vinili molti amici di SEMM. Hanno confermato la propria presenza, tra gli altri, Francesco Ciccio Gallea, Daniele Rumori (Covo Club), Albi Guerolito, Gianmarco Silvi (SEMM), Eli Giusti (Girlfriend in a Coma), Laura Gramuglia (dj, conduttrice radiofonica e scrittrice) e un ospite speciale che alle 20 presenterà in anteprima in questa occasione il proprio album. Si tratta Lorenzo Montanà, il compositore e produttore alle prese con il suo ultimo lavoro solista dal titolo Vion in uscita il 31 maggio 2024 per n5MD, la rinomata etichetta di elettronica emotiva con sede a Oakland. (La line-up definitiva è pubblicata sulla pagina Instagram @semmmusic).



Le uscite pensate per il Record Store Day

C’è un vinile di Sinead O'Connor, la cantautrice irlandese scomparsa lo scorso luglio, il debutto jazz della Charlie Watts Orchestra, un disco pubblicato nel 1986 e mai ristampato fino ad oggi, quattro inediti di Ringo Starr, un nuovo singolo di Paul Weller, l’omaggio a Giacomo Puccini di Mina nel centenario della morte e un Bella Ciao di Francesco Guccini. Questo è solo un assaggio delle circa quattrocento pubblicazioni annunciate dall’industria discografica italiana per il 20 aprile 2024 tra release esclusive, cofanetti speciali ed edizioni limitate disponibili solo nei negozi di dischi indipendenti per il Record Store Day. Per assicurarsi la propria copia si può prenotare il disco sullo shop on line all’indirizzo https://shop.semmstore.com.



BEST ART VINYL ITALIA, the winner is…

Dal 2014 da SEMM | music store & more il giorno del Record Store Day coincide con la data in cui sono annunciati i vincitori di BEST ART VINYL ITALIA, il contest pensato per mettere in risalto la dimensione artistica legata alla copertina di un disco uscito nell’anno precedente (le 50 cover appartengono infatti a vinili usciti nel corso del 2023) senza tenere conto del giudizio musicale.

BEST ART VINYL ITALIA è un’operazione culturale che accende i riflettori su grafici, designer, fotografi, illustratori e creativi che si cimentano con quella tela unica che è la cover di un vinile da collezione. Il progetto arriva nel nostro paese nel 2011 grazie a Paolo Zamma di Art Vinyl.it sull’onda del grande successo di Best Art Vinyl Internazionale, concepita dai fondatori Art Vinyl UK nel 2005 e nel 2014 inizia la partnership che va avanti ancora oggi con Monia Piazzi e Gianmarco Silvi (Nickname snc azienda di consulenza dedicata al music business), titolati di SEMM | music store & more, uno dei più importanti negozi di dischi indipendenti d’Italia.

Sabato 20 aprile 2024 saranno annunciati alle 12 i vincitori per le due categorie che caratterizzano il contest: PEOPLE’S CHOICE e CRITICS’ CHOICE. In PEOPLE’S CHOICE sono premiati i creativi che hanno realizzato la cover più votata dal vastissimo pubblico di utenti che hanno indicato la preferenza tra quelle più meritevoli dal punto di vista artistico mentre per CRITICS’ CHOICE si può parlare di una sorta di «premio della critica». A votare è infatti una giuria di appassionati, esperti e critici del mondo artistico e professionisti del settore musicale, della moda e dei media.

www.bestartvinylitalia.it.





Massimo Pasca firma la locandina del Record Store Day di SEMM | music store & more



Salentino di origine, Massimo Pasca si forma artisticamente nella città di Pisa dotandosi di uno stile in bilico tra pop art e fumetto, dal forte sapore surrealista. Ha illustrato il cd Helldorado dei Negrita e ha lavorato per riviste come Il Mucchio, Collettivo Mensa, Arbiter, Lungarno, Todo, per le etichette discografiche Irma Records, Alfa Romero, Elastica, Soul Love, Arroyo Recordsper e per numerosi gruppi e compilation. Ha esposto in centinaia di personali e collettive in Italia e all’estero e le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. www.massimopasca.it