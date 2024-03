Senhit, la Freaky Queen in concerto a Bologna (free entry)

Venerdì 15 marzo Senhit regalerà al suo pubblico italiano un sensazionale live gratuito allo Spazio DumBO di Bologna (Via Camillo Casarini, 19 – apertura porte ore 21). Ospiti della serata saranno DEBORAH IURATO, con la quale duetterà in uno speciale tributo a Lucio Dalla, e il KOMOS CORO LGBTQIA+ DI BOLOGNA con il quale la Freaky Queen interpreterà la loro versione dell’iconico brano di GLORIA GAYNOR "I Am What I Am".

Inoltre, i primi 100 fan che arriveranno per assistere al live riceveranno uno speciale regalo targato SENHIT.

Ma la notte non finisce qui! A partire dalle 23 DJ Emiliano New Mode, prenderà il comando, trasformando il DumBO in una pista da ballo fino a fine serata.

In occasione dell'evento Senhit ha deciso di destinare parte del ricavato della somministrazione delle bevande e le vendite del merchandising al Fondo "Dare per fare", un fondo sociale aperto dalla Città Metropolitana di Bologna a favore della popolazione colpita dall'alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna.

L’artista sarà accompagnata da una band di altissimo livello composta da: Massimo Zanotti (trombone), Gabriele Bolognesi (sax), Gabriele Giardina (tromba), Lele Leonardi (chitarra), Dado Neri (basso), Luciano Galloni (batteria) e Michele Papadia (tastiere) e Vincenzo Fontes (synth ed elettronica).

Da ottobre a gennaio 2025 SENHIT sarà protagonista, insieme ad altre leggende dell’Eurovision, di “EUROVISION ON TOUR”, il primo tour mondiale targato Eurovision Song Contest. Il tour darà l’opportunità di rivivere i momenti più belli delle 68 edizioni del più grande spettacolo di musica dal vivo del mondo.