Sensoltre: ieri, oggi, domani. Arte e musica oltre la vista

Dal 30 novembre al 3 dicembre negli spazi della Sala della Musica di Salaborsa si può provare l'esperienza sensoriale Sensoltre di Informatici Senza Frontiere. Una mostra di quadri tattili da toccare e ascoltare, oltre la vista, rivolta a vedenti e non vedenti.



In perfetta sintonia con la location, il percorso multisensoriale tra quadri tattili offre un viaggio immaginato oltre la vista dove musica e arte si incontrano, favorite dalla tecnologia dedicata (https://www.facebook.com/sensoltre/).

Il visitatore riceve uno smartphone NFC, cuffie e benda per esplorare un percorso guidato di quadri tattili da ascoltare in autonomia. In sala sono presenti due percorsi artistici per un totale di sei quadri con storie nate durante la pandemia e anche un omaggio al popolo ucraino, duramente colpito dalla guerra.



Sensoltre racconta emozioni e suggestioni di questi ultimi due anni in un viaggio immersivo accompagnato dalla musica. Il passato nostalgico nelle note di Ferruccio Busoni si alterna ai ritmi frizzanti e spagnoleggianti di Maurice Ravel fino a raggiungere la contemporaneità delle note scarne, tra luci ed ombre della musica di Roberto Andreoni.

Un messaggio di speranza attraverso la scoperta di luoghi e bellezze naturali di un

paese nasce tra le note della bandura e della fisarmonica eseguite dall’ensemble

ucraino B&B Project.



Opere tattili: Giovanni Pedote

Musiche di: Ferruccio Busoni, Maurice Ravel, Roberto Andreoni, B&B Project

Curatrice: Emanuela Ferri

30 novembre - 3 dicembre 2022 Sala della musica (2° piano Salaborsa)

Inaugurazione: 30 novembre 17:30

Apertura al pubblico **

1 e 2 dicembre 10:00/20:00

3 dicembre 10:00/18:00