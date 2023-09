Sui sentieri partigiani di Monte Sole

Sabato 9 settembre visita all'area del Memoriale del Parco Storico di Monte Sole che tutela un territorio noto per i tragici eventi dell'autunno 1944. Nel dopoguerra, la zona è rimasta disabitata per decenni perché gli abitanti non riuscivano ad accettare di tornare a vivere luoghi che evocano avvenimento così drammatici.

Punto di ritrovo e orario: Via San Martino 25A, Marzabotto - Centro Il Poggiolo Ore 10:15

Dati tecnici: difficoltà facile - Lunghezza: 9km - Dislivello: 200+/Durata: 3h

Attrezzatura necessaria Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, giacca impermeabile, almeno 2lt d’acqua, merenda, torcia frontale, felpa, bacchette da trekking (facoltative).

Quota

€15 adulti

€12 Card Cultura

€6 bambini 6 - 12 anni

Gratuito bambini 0 - 5 anni

La quota include: guida ambientale escursionistica certificata

Servizio autobus: è possibile usufruire del servizio di trasporto A/R da Piazza Re Enzo: €10 p/persona Partenza ore 9:00 Ritorno alle ore 13:30