Visite a tema e i laboratori per adulti e e bambini della Scuola di Pace di Monte Sole

Le visite a tema e i laboratori per adulti/e e bambini/e della Scuola di Pace di Monte Sole, rassegna parte di Bologna Estate 2021.



La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani venne scritta proprio all’indomani delle immani tragedie della guerra e venne approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Spesso, tuttavia, ci si ricorda dell’esistenza dei diritti umani nel momento in cui vengono negati. Per questo, per parlare di diritti, abbiamo pensato a parole che ne ricordano la negazione. Vorremmo riflettere con voi, e con esperti speciali, sui meccanismi di affermazione e violazione. Sulle colline di Monte Sole, per liberare pensieri e creatività e imparare le/gli une/i dalle/gli altre/i.



Tutte le attività sono a PARTECIPAZIONE GRATUITA MA OCCORRE PRENOTARSI alla pagina: https://www.montesole.org/bologna-estate-2021/

