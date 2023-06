Sequoie Music Park: un mese di concerti e spettacoli alle Caserme Rosse

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, torna a Bologna Sequoie Music Park, rassegna estiva di Unipol Arena realizzata con il sostegno di Lavoropiù e di numerosi sponsor (AW LAB, BPER Banca, Comet, dBTechnologies, Heineken, Monge, Gruppo Montenegro, Pepsi, San Benedetto, Sebach, Unconventional, Valsoia).

Anche quest’anno la line up sarà ricca di ospiti internazionali e alcuni dei migliori nomi della musica italiana. Si parte idealmente con i live di OLTRE FESTIVAL (Verdena, Noyz Narcos), per poi entrare nel vivo della rassegna con i primi nomi: il 28 giugno Mr. Rain (fresco di podio all’ultimo festival di Sanremo con “Supereroi”), il 1 luglio Fabri Fibra e il 4 luglio Tananai (quinto classificato a Sanremo con “Tango”). Il 6 luglio arriverà il primo di diversi ospiti internazionali: sul palco delle Caserme Rosse salirà James Bay, pluripremiato cantautore inglese vincitore di 2 Brit Awards. L’11 luglio sarà il turno degli alfieri della musica elettronica berlinese, i Moderat (supergruppo tedesco formato da Apparat e dai Modeselektor), mentre Il 14 luglio toccherà a Damien Rice, uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, definito dal Guardian “poeta con la chitarra”.

Il 16 luglio a Bologna il duo che ha fatto la storia dell’Hip Hop italiano, gli Articolo 31, per poi proseguire il 18 luglio con i Kaleo, band che vanta una candidatura ai Grammy per Best Rock Performance con il brano “No Good”. Il 19 luglio toccherà a Carmen Consoli e a chiudere la rassegna il 23 luglio ci sarà Tash Sultana (polistrumentista australiana scelta da Springsteen per l’apertura di un suo live)

Non solo concerti, Sequoie Music Park è anche una rassegna teatrale: “Il Teatro EuropAuditorium rinnova, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con la rassegna estiva Sequoie Music Park. Terminati da poco gli spettacoli della ricca Stagione teatrale 22-23, il TEA si veste d’estate e va in scena presso l’Arena del Sequoie. Il lunedì è Teatro alle Caserme Rosse con tre spettacoli sotto le stelle che vedranno sul palco: lunedì 3 luglio, il trio Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi, lunedì 10 luglio, Stefano Massini e Luca Barbarossa, lunedì 17 luglio Stefano Rapone insieme a Daniele Tinti, con ospite Giovanni Cacioppo. Il rinnovato sodalizio con il Sequoie Festival consentirà al Teatro EuropAuditorium di continuare la propria attività artistica in uno spazio outdoor dedicato agli eventi e inserito nella rassegna di Bologna Estate 2023”. - Filippo Vernassa

Villaggio Musicale - Anche quest’anno torna il Mercato degli Ulivi all’interno del Parco delle Caserme Rosse, un’area totalmente gratuita e accessibile con djset, food & beverage, tra i palchi di Sequoie e Bonsai.

Sequoie Music Park fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena

Il programma completo:

Mr Rain - Mercoledì 28 giugno 2023

Fabri Fibra - Sabato 1 luglio 2023

Cevoli Pizzocchi Giacobazzi - Lunedì 3 luglio 2023

Tananai - Martedì 4 luglio 2023

James Bay - Giovedì 6 luglio 2023

Massini Barbarossa - Lunedì 10 luglio 2023

Moderat - Martedì 11 luglio 2023

Panariello Vs Masini - Mercoledì 12 luglio 2023

Damien Rice - Venerdì 14 luglio 2023

Articolo 31 - Domenica 16 luglio 2023

Tintoria Podcast Live feat. Giovanni Cacioppo - Lunedì 17 luglio 2023

Kaleo - Martedì 18 luglio 2023

Carmen Consoli - Mercoledì 19 luglio 2023

Tash Sultana - Domenica 23 luglio 2023