Dante a bordo piscina? Per i 700 anni del poeta una serata speciale a San Giovanni in Persiceto

Martedì 29 giugno alle ore 21.30 una serata di cultura a piedi nudi nel parco in compagnia del sommo poeta. Un progetto di e con Luca Signorelli e Barbara Baldini in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Vita Natural su Dante - Il divin cammino tra presente e passato sarà un appuntamento del tutto particolare quello di martedì 29 luglio. Avremo l’occasione di ascoltare Luca (musicista) e Barbara (attrice) nell’interpretazione di alcuni passaggi classici della letteratura dei Canti. Li ascolteremo nel fresco del parco coniugando un luogo tipicamente legato allo sport e al benessere con un tema spesso relegato nelle scuole e nei teatri. Porteremo sport e cultura in senso classico nello stesso luogo in un insolito esercizio di stretching tra parole e musica. Dante a bordo piscina non si era mai sentito!



BolognaSogese scsd è una società di gestione di impianti sportivi con esperienza quarantennale nelle attività in acqua e fuori dall’acqua. Nelle sue gestioni distribuite nella provincia di Bologna si occupa della conduzione tecnica di impianti natatori e sportivi in genere. Sviluppa inoltre progetti legati al benessere e al movimento con particolare attenzione al fitness in acqua, alla subacquea al nuoto.

L’Unione Polisportiva Persicetana nasce negli anni cinquanta ed è tutt’ora un punto di riferimento per le attività sportive e ricreative del territorio di San Giovanni in Persiceto. È una delle società sportive con il maggior numero di soci della provincia di Bologna e vanta l’organizzazione di numerose attività con successi in competizioni internazionali in varie discipline. Ha una lunga storia di scuola nuoto a partire dai bebè di pochi mesi fino ad arrivare alle attività per la terza età passando anche dai corsi per ragazzi e adulti

