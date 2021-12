Seratina di quasi Natale

San Giovanni in Persiceto

Il Four Seasons Trio torna alla Galleria dei Sensi di San Giovanni in Persiceto con un concerto frizzante in clima natalizio.

Nell'occasione la Galleria dei Sensi festeggia il compleanno del suo fondatore Andrea Vancini, dunque...non mancheranno le sorprese!

Voce: Sara d'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski

Info e prenotazioni:

051 407 8498