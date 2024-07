"Sere Nere": rassegna di letteratura, musica, cinema e poesia in Appennino

Torna Sere Nere per una nuova edizione, che comprende tre serate che comprendono dibattiti, musica, presentazioni di libri e tanto altro. L’evento si svolgerà nel comune di Lizzano in Belvedere.

Sono tre gli eventi estivi in appennino bolognese che, da giugno a settembre, si realizzeranno in arene all’aperto e che tratteranno temi tra loro legati al ricordo sia di grandi scrittori e giornalisti come Tiziano Terzani (che ci ha lasciato in Orsigna nel 2004) che il ritorno alle Terre Alte di nuove generazioni.

Sabato 29 giugno nel borgo di Poggiolforato (luogo ripreso dal regista Pupi Avati nel film “Una gita scolastica”) l’associazione culturale bolognese Atlante, in collaborazione con il Comune di Lizzano in Belvedere, il Ministero della Cultura Italiano (PNRR), l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Bologna estate e Città metropolitana, dedicheranno il primo evento di SereNere al ricordo di Tiziano Terzani e al suo ruolo esercitato nel campo del giornalismo e della letteratura italiana. Commento del

figlio Folco che presenterà anche una sua opere letteraria “A piedi nudi sulla terra”, intervistato da Luca Rosini (giornalista Rai- Tg1) e Stefano Cammelli (storico dei paesi asiatici). Lettura di alcuni testi a cura dell’attrice Carlotta Santandrea e poi sezione narrativa e musicale“ Il bosco magico: musica e cultura tradizionale del bolognese” a cura di S. Cammelli e della Compagnia di canto popolare dell’appennino.

Sabato 10 agosto nella splendida piazzetta d Monteacuto delle Alpi si presenteranno, da parte del giornalista Francesco Aloe, i libri dello scrittore Paolo Cognetti “Le otto montagne” (vincitore del premio Strega) e “Giu’ nella valle”, aprendo poi un confronto sul tema del ritorno alle Terre Alte di giovani innamorati della natura e dell’ambiente. Previsti intermezzi musicali con Compagnia di canto popolare “I suonatori della valle del Savena” e poi proiezione del film “Le otto montagne” tratto dal suo primo romanzo.

Sabato 28 settembre al borgo di Porchia, sotto le pendici del Corno alle Scale, presentazione di libri sulla montagna alla presenza dello scrittore Alfredo Paluselli (“Lei e la montagna”). Intermezzi musica dal vivo e confronto sui giovani in appennino e che operano nel settore della viticoltura, con proiezione del film “Un ottima annata” di Ridley Scott.

La rassegna è organizzata dall’associazione culturale bolognese Atlante in collaborazione con il Comune di Lizzano in Belvedere e il Ministero della Cultura Italiano (PNRR), l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, e che fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena, verranno presentati durante una conferenza stampa