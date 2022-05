"SerEstate 2022": al Testoni 'facciamo Baracca' con spettacoli, letture, concerti e film

Prezzo non disponibile

Dall'8 giugno all'1 luglio "SerEstate 2022". Nel cortile del teatro Testoni Ragazzi spettacoli teatrali, letture, narrazioni, concerti e film per le famiglie, con appuntamenti dedicati a diverse fasce d'età, da 1 a 13 anni.

Programma

Mercoledì 8 giugno "Giochi da Lettore", ore 18.00, età 11+. Letture in collaborazione con Avamposti di lettura delle Biblioteche di Bologna.

Mercoledì 8 giugno "Abbracci", ore 21.00, età 1-8 anni. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio.

Giovedì 9 giugno"Piccolo Seme", ore 18.00, età 3-8 anni. Una storia che è un viaggio, una ricerca inconsapevole e istintiva del proprio luogo.

Giovedì 9 giugno "On-Off", ore 20.45, età 1-4 anni. “On - off” è un omaggio allo stupore che i bambini manifestano di fronte alla luce. Uno spettacolo che asseconda e valorizza la curiosità dei piccoli per le fonti luminose.



Venerdì 10 giugno "Fiabe da Tavolo", ore 18.00, età 4-10 anni. Due fiabe ("Il brutto anatroccolo" e "La teiera" di Hans Christian Andersen) verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni.



Venerdì 10 giugno "Pitrek Sptrek", ore 21.15, età 5+. Concerto in collaborazione con il Museo internazionale e biblioteca della musica.



Mercoledì 15 giugno "Giochi da Lettore", ore 18.00, età 7-10 anni. Letture in collaborazione con Avamposti di lettura delle Biblioteche di Bologna.

Mercoledì 15 giugno "Paolo dei Lupi", ore 21.00, età 8+. Può l’Uomo restituire alla Natura quello che le è stato sottratto? Possono Umani e Lupi convivere pacificamente?.

Giovedì 16 giugno "Il Trionfo di Fa, ore 18.00. ETÀ 4-10 ANNI.

Teatro Testoni Ragazzi, Sala B,

Il talento e l’esperienza del maestro burattinaio Mattia Zecchi, giovane interprete della tradizione bolognese. Leggi tutto »

NOÈ - Il 16/06/2022

Giovedì 16 giugno, ore 21.00. ETÀ 4-8 ANNI

Teatro Testoni Ragazzi,

C’è un giardiniere. Si chiama Noè. Ha un lavoro da fare. Un lavoro importante: deve coltivare un giardino. Ma forse è qui anche per un altro motivo... Leggi tutto »