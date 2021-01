Serie TV, film e documentari da non perdere a febbraio su Netflix

Mese nuovo, nuove serie TV e film da non perdere su Netflix, la piattaforma che ha ormai superato i 200 milioni di abbonamenti nel mondo. Fra produzioni originali e acquistate, il programma di febbraio è molto vasto e ci impegna praticamente tutte le sere, regalando le più disparate emozioni. Dalla fantascienza alla commedia, dall'animazione ai documentari, c'è davvero da accontentare ogni gusto.

Tra i film originali Netflix da segnalare: "Notizie dal mondo" (con Tom Hanks) e "Space Sweepers". Fra quelli acquisiti: "A Star is Born" e "La sposa cadavere". A proposito di Tim Burton, l'animazione propone la prima stagione di Demon Slayer, di High-Rise Invasion e di Kid Cosmic.

Film originali Netflix per data di uscita:

3 Febbraio - All My Friends Are Dead

3 Febbraio - Black Beach

4 Febbraio - The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity

5 Febbraio - L'ultimo Paradiso

5 Febbraio - Little Big Women

5 Febbraio - Malcolm & Marie

5 Febbraio - Space Sweepers

10 Febbraio - Gli Spacciati

10 Febbraio - Notizie Dal Mondo

11 Febbraio - Amore Al Quadrato

11 Febbraio - Red Dot

12 Febbraio - Il Cammino Di Xico

12 Febbraio - Tua Per Sempre

19 Febbraio - I Care A Lot

19 Febbraio - Pitta Kathalu

26 Febbraio - Pazzo Per Lei

26 Febbraio - The Girl On The Train

Serie Tv Originali Netflix

3 Febbraio - L'estate In Cui Imparammo A Volare, Stagione 1

5 Febbraio - Città Invisibile, Stagione 1

5 Febbraio - H - Helena, Stagione 2

10 Febbraio - Run On, Stagione 1

11 Febbraio - Capitani, Stagione 1

15 Febbraio - The Crew, Stagione 1

17 Febbraio - Dietro I Suoi Occhi, Miniserie

19 Febbraio - Lovestruck In The City, Miniserie

19 Febbraio - Tribes Of Europa, Stagione 1

24 Febbraio - Ginny & Georgia, Stagione 1

Film Acquistati Da Netfix Da Altre Produzioni:

1 Febbraio - La Sposa Cadavere

1 Febbraio - Mister Felicità

1 Febbraio - Rocknrolla

5 Febbraio - Un Viaggio A Quattro Zampe

10 Febbraio - Bombay Dreams

10 Febbraio - Father Of Four - The Return Of Uncle Sofus

10 Febbraio - Stockholm East

14 Febbraio - A Star Is Born

17 Febbraio - Le Dieci Vite Del Gatto Titanic

17 Febbraio - Mini And The Mozzies

Documentari

5 Febbraio - Strip Down, Rise Up

10 Febbraio - Sulla Scena Del Delitto: Il Caso Del Cecil Hotel, Stagione 1

16 Febbraio - Scuola Di Sopravvivenza: Missione Safari

17 Febbraio - Il Carnivoro, Stagione 9 Parte 2

23 Febbraio - Pelé: Il Re Del Calcio

Anime e Animazione

1 Febbraio - Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, Stagione 1

2 Febbraio - Kid Cosmic, Stagione 1

2 Febbraio - Mighty Express, Stagione 2

18 Febbraio - Così Parlò Rohan Kishibe, Stagione 1

25 Febbraio - High-Rise Invasion, Stagione 1