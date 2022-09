La Fondazione per l’Innovazione Urbana in collaborazione con il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna organizza la Settimana Europea della Mobilità. Il tema dell’edizione 2022 è “Better connections” (connessioni migliori) ed è stato scelto dalla Commissione Europea per promuovere strategie, progetti e azioni volte a favorire una mobilità più sostenibile.

Per la Commissione europea “Better Connections” significa: persone, luoghi, trasporto pubblico, pianificazione e politiche. L’edizione bolognese, organizzata per il 20° anno consecutivo, intende stimolare un dibattito costruttivo attorno al tema della Settimana, valorizzando le progettualità e le iniziative che la città ha messo in campo per incrementare la ciclabilità e la pedonalità della città e potenziare quantitativamente e qualitativamente il servizio di trasporto pubblico, grazie anche all'arrivo del tram in città.

Il programma prevede numerosi appuntamenti, attività e momenti di approfondimento con ospiti nazionali e internazionali e culminerà nella giornata del sabato quando la neonata Piazza Lucio Dalla si trasformerà nella “piazza della mobilità”, con tantissime iniziative per grandi e piccoli e lo spettacolare arrivo del Bike Pride, la grande pedalata che tornerà ad animare le vie di Bologna per celebrare la festa della Bicipolitana. L'iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Life PREPAIR che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria nella pianura Padana e in Slovenia, in accordo con la strategia “Aria pulita per l’Europa” e la Direttiva 2008/50/CE”.

Qui il programma completo:

SEM_PROGRAMMA