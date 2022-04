Settimana Santa: le celebrazioni dell’Arcivescovo in Cattedrale

Mercoledì 13 aprile alle ore 18.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi presiederà la Messa Crismale che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Giovedì 14 alle ore 17.30 in Cattedrale il Card. Zuppi celebrerà la Messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì 15 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore e alle ore 21.00 in via dell’Osservanza guiderà la Via Crucis cittadina con le meditazioni scritte da don Mykhailo Boiko, parroco della comunità greco-cattolica ucraina bolognese.

Sabato 16 alle ore 22.00 in Cattedrale il Card. Zuppi celebrerà la Messa della Veglia Pasquale durante la quale conferirà i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad alcuni adulti.

Domenica 17, giorno di Pasqua, alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa che sarà trasmessa in diretta televisiva da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre), Trc Bologna (canale 15 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Le liturgie si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.

