Cinema a Teatri di Vita: "Seven winters in Tehran"

Teheran, 7 luglio 2007: Reyhaneh Jabbari, 19 anni, ha un incontro di lavoro con un nuovo cliente. Lui tenta di violentarla, lei lo accoltella e fugge. Più tardi, viene arrestata e accusata di omicidio. Nonostante le numerose prove di legittima difesa, Reyhaneh in tribunale non ha alcuna chance, perché il suo aggressore era un uomo potente che, anche da morto, viene protetto da una società patriarcale. Grazie a video registrati in segreto forniti dai familiari, alle loro testimonianze, e alle lettere scritte da Reyhaneh, il film ripercorre il processo, la detenzione e il destino di una donna diventata simbolo di resistenza per un intero Paese. La sua lotta per i diritti rispecchia quella di tante altre donne, facendo luce sulla condizione femminile in Iran.



La documentarista Steffi Niederzoll ha studiato arti audiovisive a Colonia e cinema e televisione a Cuba. I suoi cortometraggi sono stati proiettati in importanti festival come la Berlinale. Fa parte del collettivo di arte attivista “1000 Gestalten”.



Lunedì 24 giugno, ore 21, introduce Sanam Naderi