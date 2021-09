Vi aspettiamo il 26 Settembre 2021 alle 17.00 per la SFILATA CANINA in via del Triumvirato n 36/3 Piazzale Nostra Signora della Pace.

La sfilata è organizzata dai volontari dell’associazione Fuori le zampe ODV del Canile a Calderara di Reno in collaborazione con l'associazione di promozione sociale A TUTTA BIRRA APS - Associazione di Promozione sociale.

Partecipa anche tu con il tuo amico a quattro zampe alla sfilata e potrai vincere uno dei fantastici premi!!

Potrai registrati alla sfilata in loco dalle 15.30

Ricordiamo che potranno partecipare solo cani con età superiore ai 3 mesi, vaccinati.

OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA 5 EURO.



PREMI DELLA SFILATA

-Primo posto: toelettatura presso Dog Style

-Secondo posto: maglietta del BFC

-Terzo posto: buono da 10 euro spendibile al banchetto dell'associazione





Vi aspettiamo a zampe aperte.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...