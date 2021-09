"Il Viaggio": la sfilata di Vicini D'istanti sulla scalinata del Pincio

La sfilata “Il viaggio” a Bologna sabato 25 settembre 2021 dell’Associazione "Vicini d'Istanti": presentazione della Collezione FW 2021 presso il Festival del commercio equosolidale Rivestiti, giunto alla sua decima edizione. Alle 17.30 il défilé “Il viaggio” parte dall'Africa e raggiunge l'Italia, un innesto tra percorsi che si intrecciano sul nostro territorio nella collaborazione dello stilista ghanese Victor AbbeyHart, dei sarti Mamadou Camara, ivoriano, e Hamadi Diallo, guineano.

Lo stilista racconta: “questa Collezione racconta di un viaggio, dentro e fuori me stesso, di esperienze e benedizioni attraversando la mia madre terra, l’Africa, dove ho incontrato l’artista ghanese Kizito Amartey con il quale ho collaborato, ispirandomi alla sua opera “Occhi della Natura”.

Il dipinto esprime la forza del branco, gli occhi degli animali si mischiano gli uni con gli altri a dimostrazione che uniti siamo più forti. E poi c’è l’Italia ,questo Paese con le sue radici cristiane che si mischiano alle mie altrettanto profonde. Nel mio viaggio a Roma ebbi un incontro speciale con un gruppo di suore, da cui fui benedetto, che è sempre nella mia mente, ancora oggi mi porto dentro i loro insegnamenti”. La Collezione porta insieme il desiderio di rompere le barriere senza abbandonare le proprie radici, la propria essenza, rappresenta il nuovo attraverso i colori che spaccano gli schemi del passato, senza calpestarlo, ma unendosi armoniosamente, e amalgamandosi, come le pennellate di un quadro, due mondi, quello più classico e quello più estroso in un unico dipinto. Made in Italy e made in Africa, tessuti in cashmere e wax africano 100% cotone, lavoro sartoriale e arte ghanese si mescolano sotto la spinta di oltrepassare il conosciuto per lo sconosciuto, la donna diventa uomo e l’uomo diventa donna in capi che lasciano libertà di espressione, in una visione contemporanea dell’unicità e rispetto di ciascuno.

