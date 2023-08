Sganapino alle Hawaii: lo spettacolo di burattini con l'ukulele

Sganapino alle Hawaii: commedia multietnica con la partecipazione musicale dal vivo dell'ukulele di Danilo Vignola

Ukulelista atipico, con uno stile personale. Dopo una laurea in lingue si dedica a studi sperimentali di etnomusicologia ed antropologia per lo più fra Spagna e Francia. Un periodo in collaborazione con l’università di Barcellona e della Basilicata in cui collauda nuovi linguaggi basati sulla tradizione e le culture antiche attraverso l’uso di mezzi non convenzionali, come la fusione di strumenti musicali tipici appartenenti a costumi e a culture differenti e la tecnologia. Danilo Vignola, con alle spalle oltre 500 concerti per ukulele negli ultimi sei anni in tutta Europa, ha portato l’ukulele fuori dagli ambienti tipici del cordofono hawaiano; dando allo strumento una nuova identità e dignità.

Dagli Stati Uniti nel 2010 riceve il premio mondiale “Eleuke” come miglior tecnica per ukulele elettrico “Fingers of Fury”, nell’ottobre del 2015 riceve il premio MEI (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza, nella sua ventesima edizione, riconosciuto dalle più influenti case discografiche nazionali come miglior artista innovativo d’Italia grazie anche ad “Ukulele Revolver”, disco strumentale per ukulele classico ed elettrico che ad oggi vanta migliaia di copie vendute.