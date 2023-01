Dal 20 al 22 gennaio lo spettacolo "Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret" in scena al Teatro Dehon.

La commedia si svolge nel grande salone di Old Artists, casa di accoglienza per artisti a riposo, in un piovoso settembre del 1899. La struttura sorge nella campagna di Seven Kings, un piccolo sobborgo di Londra isolato e lontano dalla città. Il celeberrimo Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson sono stati chiamati da Miss Elizabeth Barret, direttrice dell’Istituto, per garantire la sicurezza e l’incolumità di Lady Margaret Flower, famosa e ricca attrice, invitata a trascorrere qualche giorno nella struttura.

Lady Margaret porta sempre con sé una preziosissima collana di smeraldi tempestata di diamanti di inestimabile valore, ricevuta in dono direttamente da Sua Maestà la Regina Vittoria. La visita esplorativa nell’Istituto, ha un obiettivo preciso: trasferirsi definitivamente nella struttura. Naturalmente, se questo avverrà, darà lustro all’Istituto stesso, evitandone la bancarotta. La vicenda si dipinge di giallo con l’arrivo inaspettato del noto, quanto incapace e presuntuoso, Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo Aggiunto di Scotland Yard. Eterno rivale di Holmes, è giunto a Old Artists allertato da una lettera anonima…

Una commedia inaspettata, tra mistero e comicità.

Margherita Fumero

Mauro Villata - Mario Bois

SHERLOCK HOLMES

E il mistero di Lady Margaret

Di Valerio Di Piramo e Cristian Messina.

Regia di Cristian Messina

E con Anna Cuculo, Maria Occhiogrosso, Jo Tarantino, Gina Perrucci, Valentina Gabriele, Giorgio Serra, Davide D'Urso, Cristian Messina.