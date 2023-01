"La Shoah a Bologna nelle carte dell'archivio Sinigalia"

Intero € 7 - Ridotto € 5: studenti, over 65, Card Cultura Bologna - Gratuito per disabili e accompagnatori, guide turistiche autorizzate e bambini sotto i 6 anni

dal 22 gennaio al 12 marzo 2023. Seguendo la storia dei Sinigaglia, dal 1938 al 1945, attraverso il loro archivio famigliare fatto di lettere, documenti, foto, piccoli diari, testimonianze orali, si può cogliere nella sua concretezza l’impatto delle leggi razziali e della persecuzione antisemita nella vita di tutti gli italiani ebrei. A cura di Vincenza Maugeri, Francesca Panozzo, Caterina Quareni.

Dall'unicità di una singola vicenda e di singole sensibilità individuali, si desume la situazione di un'intera comunità, quella ebraica, inserita in una società cittadina divenuta improvvisamente ostile e si osserva come l'astrazione di norme e disposizioni si incarna in una quotidianità ostacolata da restrizioni sempre più soffocanti e infine resa impossibile da una seria minaccia di morte.