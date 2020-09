Venerdì 25 settembre dalle 20:00 Shot in The Dark - Anni 80 e non solo - PRESENTAZIONE DISCO by Devil DJ



Per organizzare gli spazi come da regolamento attuale, ti chiediamo di prenotare il tuo posto, scrivendoci o chiamando lo 051.5060789



Devil Dj (Davide Testoni) – DJ, Music Producer, Music Designer.



Da sempre cresciuto in ambienti legati all’ambito musicale, Devil Dj inizia, già da giovanissimo, ad intraprendere il suo percorso in quel mondo che non avrebbe mai più abbandonato.