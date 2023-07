Sabato 22 luglio "Sibode Dj" live al Botanique.

Serata conclusiva di BOtanique Festival. Sibode Dj vive da 38 anni dentro al corpo di Simone Marzocchi. La loro non è una convivenza pacifica. Sibode odia Simone: non sopporta il suo modo serio di fare le cose serie; il suo fare il figo facendo l'attore, il compositore e il musicista con l'orchestra Corelli ed il Teatro delle Albe di Ravenna. Sibode Dj è un solitario sexy looper. Il suo groove funky-dance è fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra. Il suo corpo è molto importante e pieno di sesso. La sua musica è bagnata e sporca. Le sue melodie sono ossessive e creano dipendenza. Le sue parole sono in italiano, inglese e romagnolo.