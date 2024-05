"La signorina Else" di Schnitzler a teatro

Al Teatro Anatomico dell’Archigimnasio, Piazza Galvani 2, il 7,9 e 10 maggio alle 20:30 il teatro Poesia di Silvana Strocchi con lo spettacolo tratto dal racconto psicoanalitico di Arthur Schnitzler con la rivisitazione dell'autrice. In collaborazione col Settore Cultura del Comune di Bologna,

Lo spettacolo tratta dell’omonimo dramma di Arthur Schnitzler scritto nel 1924, “La signorina Else”. La vicenda si svolge in montagna dove Else sta

trascorrendo una vacanza con la zia ricca. A causa di una lettera della madre si trova davanti ad un atroce dilemma: cedere al turpe ricatto di un signore invaghito di lei, e così salvare il proprio padre dalla galera per debiti, oppure rifiutarsi e lasciare il genitore al suo destino. Else, colta da un terribile conflitto, precipita nell'angoscia e non vuole, o meglio, non sa quale scelta prendere; sempre più in crisi la ragazza viene colta da un attacco isterico che la porta alla fatale decisione di togliersi la vita.

Attraverso la regia di: Silvana Strocchi

Con l'aiuto regia di : Luca Mazzamurro.

Interpreti:

Clara De Prezzo: nel ruolo di Else

Angelo Schiavi: nel ruolo di von Dorsday

Al violoncello: Francesca Coco

Costumi : Mirta Carroli (scultrice)

Luci: Gabriele Morandi

Assistenti alla scena e alla regia: Maria Laura Cazzaniga e Aurora Subacchi

Ufficio stampa: Giorgia Baratti

Freud scrisse a Schnitzler, che considerava suo rivale: " lei è arrivato con l’intuizione alle stesse conclusioni che a me sono costate anni di faticosi

studi”

Il dramma viene scritto in anni particolari: siamo nell' epoca della psicanalisi e di Freud, suo contemporaneo. L’opera, sebbene nata in anni lontani dagli odierni giorni ricopre temi di estrema attualità. Lo scrittore e medico applica nel testo la tecnica del monologo-confessione per portare a galla i dubbi e le incertezze della protagonista sul da farsi.