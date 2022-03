Lunedì 4 aprile al Teatro Auditorium Manzoni il debutto del Signum Saxophone Quartet, che insieme al percussionista e autore Alexej Gerassimez, passeranno dagli AC/DC a Star Wars a inedite trascrizioni per quattro sassofoni di classici come The Planets di Gustav Holst.

Musiche di Holst, Cangelosi, Williams, Martland, Gerassimez, AC/DC, Psathas