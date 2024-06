"Silence before music": una mostra fotografica che attraversa il mondo dell’arte visiva e sonora

La mostra fotografica di Luca Maria Malaguti ci conduce in un viaggio unico attraverso il mondo dell’arte visiva e sonora, esplorando il concetto del silenzio e del dialogo tra silenzio e nota come preludio alla creazione musicale.

Le immagini testimoniano il momento della creazione e composizione di nuovi brani di quattro giovani musicisti, i Virtual State, durante un loro “ritiro” di una settimana presso una casa isolata in Appennino, la scorsa estate.

Vengono rappresentati in bianco e nero momenti sospesi nel tempo, dove la presenza del fotografo sembra svanire per immergersi nell’atmosfera del gruppo, densa di silenzi, suoni ed intesa di sguardi.

Ogni immagine è una finestra aperta su un mondo di emozioni in divenire, in attesa di essere tradotte in melodia.

E’ una riflessione narrante sul potere del silenzio nella creazione artistica e sulla bellezza degli istanti, prima che la musica prenda vita, in una esperienza multisensoriale che ci avvicina alla magia del processo creativo.

La particolarità sonora e artistica che distingue questi musicisti, è che in ogni attimo del processo creativo ognuno di loro offre il proprio apporto personale ed esperienziale, mantenendo attiva e viva una capacità di ascolto reciproco e rispettoso, condiviso e profondo, che permea ed arricchisce i loro brani e che si puo’ cogliere in questa mostra a loro dedicata.

Questo evento si inserisce nell’ampio progetto della Wide Small Gallery7filidarte, che si propone come un nuovo spazio espositivo, aperto e dialogico per Artisti Sommersi.



A questi Artisti Sommersi si vuole dare l’opportunità di poter emergere nel realizzare personali percorsi nell’Arte e per l’Arte, in molti modi e forme.