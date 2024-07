"Silenzio!" a Teatri di Vita

L’opera lirica è il luogo del trionfo femminile, attraverso la musica, le parole e il pensiero maschile. Così Ramona Nagabczy?ska gioca con lo stereotipo dell’eroina del melodramma in uno spettacolo tra teatro fisico, danza e concerto vocale, tagliente e ironico, glaciale e brillante. Quattro performer si espongono, corpo e voce, nelle pose e nei vocalizzi operistici, tra slanci fieri e crepe desolanti, per ricordare come l’estasi vocale originale si mescoli nei secoli alla propaganda raffinata di un dannoso ordine maschile. Uno spettacolo che arriva dallo spazio di creazione contemporanea più importante della Polonia, il Nowy Teatr di Varsavia, fondato da Krzysztof Warlikowski, uno dei registi più significativi del nuovo teatro internazionale, premiato nel 2021 con il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia.



Nelle sue creazioni Ramona Nagabczy?ska gioca con il corpo femminile grottesco, confrontandosi con le forme classiche delle arti performative e della cultura visiva. Si è formata alla Warsaw State Ballet School, alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Francoforte e al The Place di Londra. Ha diretto New (Dis)Order, RE//accumulation, The Way Things Dinge, pURe, More, Networking and Body Parts, Silenzio!, Bliss.