"Silenzio del Tempo": il festival ecomusicale di Carlo Maver

Il Parco dei Gessi, le grotte e le colline di San Lazzaro di Savena e Ozzano protagoniste del Silenzio del Tempo, il Festival ecomusicale in programma l’1, 2 e 3 settembre: un progetto del bandoneonista, flautista e compositore Carlo Maver affiancato dall'Associazione Musica e Nuvole, in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il Comune di Ozzano e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale.

Passeggiate in mezzo alla natura per ascoltare musica e vedere perfomance di musicisti di straordinario valore in uno dei Parchi naturali più belli del territorio l’obiettivo della manifestazione. Parco in cui i sinuosi calanchi e gli spettacolari affioramenti di gessi sono la cornice di scenografie uniche. Un viaggio, un’esperienza sensoriale oltre il tempo e lo spazio. Un progetto che vuole valorizzare le ricchezze naturali, geologiche e storiche del territorio.

Programma:

Venerdì 1 settembre alle ore 21 nella Chiesa di San Lazzaro in Piazza Bracci a San lazzaro di Savena con "Abscolta" con Carlo Maver – Flauti e Bandoneon, Fabio Mina – Flauti Achille Succi – Clarinetti, sax, shakuachi. Un’esperienza sonora unica che sfrutta il riverbero naturale dei luoghi per ricreare una connessione fra uomo, suono e spazio. Concerto mistico fra improvvisazione estemporanee e composizioni dove la musica assume la sua funzione in modo strettamente connesso al luogo dove viene eseguita e fruita.

Sabato 2 Settembre dalle ore 10.30 e ore 11.30 nella Grotta della Siberia concerto al buio" La MusicadiSturba” con Valeria Sturba – violino, voce e oggetti. Concerto acustico fra canti tradizionali abruzzesi e improvvisazioni da una delle giovani musiciste crossover più interessanti del panorama italiano. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail monia.cesari@enteparchi.bo.it

Alle ore 17 invece, nei Calanchi dell’Abbadessa – Ozzano dell’Emilia “Highlands” – Heart of Italy Pipe Band: passeggiata con guida del Parco dei Gessi alla scoperta dei Calanchi dell’Abbadessa, a sorpresa durante il tragitto come nelle Highlands scozzesi, apparirà il gruppo di cornamuse “Heart of Italy”. Interventi musicali di Carlo Maver e Fabio Mina in “flute guerrilla”. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo email monia.cesari@enteparchi.bo.it. Ritrovo al parcheggio del centro visita Villa Torre Centro Visita Villa Torre - Parco Regionale dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa.

Domenica 3 Settembre dalle 10.30 alle 11.30 nella Grotta del Farneto Concerto al buio "A Orecchio"con Enza Prestia – voce e percussioni nel buio della grotta si accende il Suono. Entrando in un ambiente primordiale, simbolico e ancestrale com'è la grotta, ci addentriamo nella bocca, pancia, orecchio, parte dei sensi, in un Tempio naturale dove la voce, le corde e i tamburi di Enza Alejandra Prestia risuonano come una fabula di sempre. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail monia.cesari@enteparchi.bo.it

Alle 17.45 nel Prato zona Palestrina "Il mio Tempo” - Fausto Beccalossi – Fisarmonica solo. Uno dei i più grandi esponenti della fisarmonica jazz a livello europeo presenta “Il mio Tempo” concerto per fisarmonica solo alla luce del tramonto. Un viaggio nell' universo della fisarmonica cromatica. Un mix di jazz, folk e classico, condotto da uno dei massimi specialisti dello strumento in campo nazionale e internazionale. Un repertorio che spazia da Piazzolla a Morricone comprendendo altri autori e pezzi originali del musicista. Colori, suggestioni e melodie che riescono a emozionare anche l'anima. Prenotazione consigliata. Ritrovo al parcheggio del Parco all’angolo tra Via Madonna dei Boschi e Via Buozzi - Area di sosta "Madonna dei Boschi".