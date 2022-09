Il Silenzio del Tempo: concerti nei Gessi bolognesi

Dal 10 al 25 settembre al via la rassegna musicale "Il Silenzio del Tempo". Concerti mistici nel buio assoluto delle grotte del Parco dei Gessi bolognesi.

Il progetto nasce da un'idea di Carlo Maver bandoneonista, flautista e compositore residente a S. Lazzaro di Savena, in collaborazione con l'Associazione Musica e Nuvole. Il Silenio del Tempo giunge alla sua quarta edizione e negli anni è cresciuto sia come eventi organizzati che come partecipazione del pubblico, che ha manifestato molto interesse per i concerti insoliti e suggestivi proposti. Il progetto vede come protagonista la musica, l'ascolto, il territorio, il camminare, l'aggregazione, la natura e la storia per creare momenti di intenso impatto emotivo, cercando di sfruttare al massimo le quinte naturali del territorio, offrendo così al Comune di San Lazzaro un mezzo per raccontare e far conoscere le sue realtà e i suoi luoghi più caratteristici. Il Silenzio del tempo è promosso da Musica e Nuvole APS in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena, il Gruppo Speleologico Bolognese, il Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa.

I concerti hanno luogo nel buio assoluto delle grotte del Farneto e della Siberia situate nel Parco dei Gessi bolognesi, alcune delle quali hanno reso il Parco dei Gessi candidato alla lista del Patrimonio Unesco.

Programma:

10 settembre: Grotta della Siberia ore 10.00 e ore 11.30. Luisa Cottifogli - voce e percussioni. La grotta della Sibilla

11 settembre: Grotta del Farneto ore 10.00 e ore 11.30 . Vincenzo Vasi – Theremin, voce, flauto nasale. Passato futuro



24 settembre: Grotta della Siberia ore 10.00 e ore 11.30. Marco Colonna – clarinetto basso. La pancia della Terra

25 settembre. Grotta del Farneto ore 10.00 e ore 11.30. Carlo Maver - Flauti. Fabio Mina - Flauti e strumenti etnici. Neoprimitivismo