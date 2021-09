Silvio Celeghin apre il 45° ottobre organistico francescano bolognese

Sabato 2 ottobre alle 21:15 avrà luogo il primo concerto del 45° OTTOBRE ORGANISTICO FRANCESCANO BOLOGNESE organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972).

Il festival organistico presenterà importanti solisti e programmi di grandissimo interesse. Esso rappresenta un vero esempio di longevità e forza creativa, fatto davvero unico nel panorama delle manifestazioni italiane e bolognesi in particolare. Si svolgerà nei sabati di ottobre, per concludersi, come è ormai tradizione con il concerto del Coro e Orchestra Fabio da Bologna.



Il primo concerto vedrà la partecipazione dell’organista Silvio Celeghin, pianista, organista e clavicembalista, concertista di fama internazionale e docente presso il conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Proporrà un programma che spazia dal ‘700 al ‘900 con musiche di G. F. Haendel, A. Vivaldi, O. Ravanello, M. E. Bossi e F. Mendelssohn.

Il prossimo concerto avrà luogo sabato 9 ottobre alle 21:15.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, NaturaSì Ottica Garagnani, Studio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti The Man and the Sea – Restaurant & American bar, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Famiglia Minervini.



Gallery



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti. L’accesso verrà regolato ai sensi del D. L. del 23/07/2021 previa verifica di GREEN PASS valido. All’interno della Basilica verranno seguite le norme previste dal protocollo CEI per la partecipazione alle celebrazioni. I posti previsti in sicurezza sono 155.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...